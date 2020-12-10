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"Реал" установив феноменальне досягнення Ліги чемпіонів

Мадридці вкотре вийшли в плей-оф турніру.

"Реал" установив феноменальне досягнення Ліги чемпіонів
"Реал"
Фото: EPA/UPG

У підсумковому турі Ліги чемпіонів "Реал" обіграв на своєму полі "Боруссію" М. (2:0) і з першого місця вийшов у 1/8 фіналу.

Таким чином, "Реал" 29-й раз успішно кваліфікувався в плей-оф ЛЧ, установивши унікальне досягнення цього турніру.

Іспанський клуб єдиний усі розіграші групового раунду ЛЧ завершував виходом у плей-оф, враховуючи і другий груповий етап.

Єдиним винятком в історії "Реала" є сезон ЛЧ-1996/97. Тоді "бланкос" пропустили єврокубок, оскільки за підсумками Прімери сезону-1995/96 зайняли лише 6 місце і не зуміли пробитися в європейські змагання.

Огляд матчу "Реал" - "Боруссія".

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