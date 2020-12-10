У підсумковому турі Ліги чемпіонів "Реал" обіграв на своєму полі "Боруссію" М. (2:0) і з першого місця вийшов у 1/8 фіналу.

Таким чином, "Реал" 29-й раз успішно кваліфікувався в плей-оф ЛЧ, установивши унікальне досягнення цього турніру.

Іспанський клуб єдиний усі розіграші групового раунду ЛЧ завершував виходом у плей-оф, враховуючи і другий груповий етап.

Єдиним винятком в історії "Реала" є сезон ЛЧ-1996/97. Тоді "бланкос" пропустили єврокубок, оскільки за підсумками Прімери сезону-1995/96 зайняли лише 6 місце і не зуміли пробитися в європейські змагання.

29 - Real Madrid have now progressed from all 29 of the Champions League group stages (including second group stage), the most of any side in the competition’s history. Invincible. pic.twitter.com/qTjtO8V3Ld — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020

Огляд матчу "Реал" - "Боруссія".