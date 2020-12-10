В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Дочка Тимошенко народила третю дитину
Дочка Тимошенко народила третю дитину
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСпорт

Мбаппе побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Француз відзначився голом у матчі проти "Істанбула".

Мбаппе побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

Напередодні в перерваному расистським скандалом матчі "Парі Сен-Жермен" - "Істанбул" (5:1) форвард господарів Кіліан Мбаппе відзначився дублем. Перший гол, забитий французом на 42-й хвилині з пенальті, став для нього 20-м у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. 

Він став наймолодшим футболістом, що досягнув цього. На момент матчу з "Істанбулом" вік Кіліана становив 21 рік і 355 днів.

Попередній рекорд належав форварду "Барселони" Ліонелю Мессі. Аргентинець забив 20 голів у віці 22 років і 266 днів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також