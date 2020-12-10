Мбаппе побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Напередодні в перерваному расистським скандалом матчі "Парі Сен-Жермен" - "Істанбул" (5:1) форвард господарів Кіліан Мбаппе відзначився дублем. Перший гол, забитий французом на 42-й хвилині з пенальті, став для нього 20-м у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.
Він став наймолодшим футболістом, що досягнув цього. На момент матчу з "Істанбулом" вік Кіліана становив 21 рік і 355 днів.
Попередній рекорд належав форварду "Барселони" Ліонелю Мессі. Аргентинець забив 20 голів у віці 22 років і 266 днів.
21y 355d - Kylian Mbappé has now scored 20 goals in the UEFA Champions League, becoming the youngest player in the competition's history to reach this goal tally. Phenomenon. pic.twitter.com/9w98vuphmP— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020