Український голкіпер претендує на звання кращого гравця туру в Лізі чемпіонів

У заключному турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" завдяки нічиї в матчі з "Інтером" (0:0) зміг кваліфікуватися у євровесну в Лігу Європи.

Це було досягнуто значною мірою завдяки холоднокровній і професійній грі голкіпера "гірників" Анатолія Трубіна.

Дії 19-річного українського тінейджера були відзначені УЄФА, який включив його в список номінантів на звання кращого гравця тижня ЛЧ, повідомляє офіційний сайт організації.

Серед претендентів індивідуальної нагороди у Трубіна гідні конкуренти: форвард ПСЖ Неймар (хет-трик у ворота "Істанбула"), нападник мадридського "Реала" Карім Бензема (дубль "Боруссії" М).

Четвертим претендентом став гравець "Севільї" Ен-Несірі - автор двох голів у ворота "Ренна".