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​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією

Гра мала відбутися 17 листопада, однак комітет УЄФА скасував її, а збірній присудили технічну поразку з рахунком 0:3.

​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Спортивный арбитраж (Лозанна),Château de Béthusy
Фото: http://www.tas-cas.org

Українська асоціація футболу оскаржила у Спортивному арбітражному суді Лозанни рішення про технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Як відомо, гра мала відбутися 17 листопада, однак комімтет УЄФА скасував її, а збірній України присудили технічну поразку з рахунком 0:3.

"Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", - наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Для захисту інтересів збірної України, окрім юристів, УАФ залучила фахівців у галузі спортивного права юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також - представників адвокатської спільноти нашої країни з Асоціації правників України.

Нагадаємо, в день матчу підсумкового туру Ліги націй, 17 листопада, тренер збірної України з фізпідготовки Іван Баштовий і футболісти Руслан Малиновський, Джуніор Мораєс і Сергій Кривцов отримали позитивні тести на ковід. Влада кантону Люцерн, де мав проходити поєдинок, відправила на карантин всю українську делегацію, а матч - скасувала.

При цьому усі нові тести, які гравці національної збірної здали в Україні, виявилися негативними.

УЄФА присудив збірній України технічну поразку. 1 грудня УАФ підтвердила, що отримала від УЄФА мотиваційну частину рішення про присудження технічної поразки.

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