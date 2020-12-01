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УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія - Україна: шлях до спортивного арбітражу відкритий

На це українській стороні відводиться декада.

УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія - Україна: шлях до спортивного арбітражу відкритий
Фото: A Bola

Напередодні Українська асоціація футболу (УАФ) отримала мотиваційну частину рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо матчу останнього туру Ліги націй Швейцарія - Україна, повідомляє Footballua.tv.

У документі міститься 17 сторінок і позначено, чому УЄФА прийняла рішення присудити Україні технічну поразку (0:3).

На думку футбольних функціонерів, УАФ повинна була передбачити потенційну необхідність повної заміни всієї команди після позитивних тестів на коронавірус в Німеччині.

УАФ може звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні протягом 10 днів. Юристи організації вже вивчають документи.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook прокоментував рішення Апеляційного комітету УЄФА присудити технічну поразку "синьо-жовтим" за незіграний матч зі Швейцарією.

Отримавши технічну поразку, Україна опустилася на останнє місце в своїй групі і покинула найсильніший дивізіон Ліги націй.

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