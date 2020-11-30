Напередодні в рамках 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" обіграв на виїзді "Саутгемптон" - 3:2.

Відзначимо, що поєдинок на "Сент-Меріс" склався для підопічних Уле-Гуннара Сольскьяера непросто - на перерву манкуніанці пішли, програючи - 0:2.

Однак з появою на полі Едінсона Кавані пробивна міць МЮ зросла і дозволила вже до 60-й хвилині зусиллями Бруну Фернандеша скоротити відставання в рахунку - 1:2.

А потім за справу взявся сам "Матадор", як називають Кавані.

На 74-й хвилині уругваєць зрівняв рахунок - 2:2, а в компенсований час приніс гостям вольову перемогу - 3:2.

Ця перемога дозволила манкуніанцям встановити симпатичний рекорд. МЮ став першою в історії АПЛ командою, яка виграла чотири поспіль матчі чемпіонату на виїзді, в яких "Юнайтед" поступався по ходу зустрічі.

4 & 8 - Manchester United are the first side in Premier League history to win four consecutive away games despite trailing in each tie, celebrating eight straight away top-flight victories for the very first time. Backbone. #SOUMNU pic.twitter.com/uOFPmbz2Iy — OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2020

Крім зустрічі з "Саутгемптоном", мова йде про ігри з "Брайтоном" (3:2), "Ньюкаслом" (4:1) і "Евертоном" (3:1).