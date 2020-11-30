Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Последняя бандероль
Последняя бандероль
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
ГоловнаСпорт

"Манчестер Юнайтед" встановив рекорд Англійської Прем'єр-ліги

"Червоні дияволи" обіграли "Саутгемптон".

"Манчестер Юнайтед" встановив рекорд Англійської Прем'єр-ліги
"Матадор"
Фото: EPA/UPG

Напередодні в рамках 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" обіграв на виїзді "Саутгемптон" - 3:2.

Відзначимо, що поєдинок на "Сент-Меріс" склався для підопічних Уле-Гуннара Сольскьяера непросто - на перерву манкуніанці пішли, програючи - 0:2.

Однак з появою на полі Едінсона Кавані пробивна міць МЮ зросла і дозволила вже до 60-й хвилині зусиллями Бруну Фернандеша скоротити відставання в рахунку - 1:2.

А потім за справу взявся сам "Матадор", як називають Кавані.

На 74-й хвилині уругваєць зрівняв рахунок - 2:2, а в компенсований час приніс гостям вольову перемогу - 3:2.

Ця перемога дозволила манкуніанцям встановити симпатичний рекорд. МЮ став першою в історії АПЛ командою, яка виграла чотири поспіль матчі чемпіонату на виїзді, в яких "Юнайтед" поступався по ходу зустрічі.

Крім зустрічі з "Саутгемптоном", мова йде про ігри з "Брайтоном" (3:2), "Ньюкаслом" (4:1) і "Евертоном" (3:1).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також