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Лідер Англійської прем'єр-ліги повторив клубний рекорд позаминулого століття

"Евертон" виграв на старті сезону сьомий матч поспіль.

&quot;Евертон&quot;
Фото: EPA/UPG
"Евертон"

Четвертий тур Англійської прем'єр-ліги визначив одноосібного лідера - ним став клуб з Ліверпуля "Евертон", який удома переграв "Брайтон" - 4:2.

Так "іриски" повторили свій клубний рекорд, який установили ще в позаминулому столітті.

"Евертон" виграв усі 7 матчів на старті сезону. Підопічні Карло Анчелотті виграли чотири зустрічі АПЛ і три Кубка ліги. Перший такий старт трапився в сезоні-1894/1895.

Показники клубу з "Гудісон Парку" підігрівають інтерес до п'ятого туру АПЛ, в якому відбудеться мерсисайдське дербі - "Евертон" буде приймати "Ліверпуль". Матч відбудеться після міжнародної паузи - 17 жовтня.

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