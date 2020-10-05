"Евертон" виграв на старті сезону сьомий матч поспіль.

Фото: EPA/UPG "Евертон"

Четвертий тур Англійської прем'єр-ліги визначив одноосібного лідера - ним став клуб з Ліверпуля "Евертон", який удома переграв "Брайтон" - 4:2.

Так "іриски" повторили свій клубний рекорд, який установили ще в позаминулому столітті.

"Евертон" виграв усі 7 матчів на старті сезону. Підопічні Карло Анчелотті виграли чотири зустрічі АПЛ і три Кубка ліги. Перший такий старт трапився в сезоні-1894/1895.

7 - For only a second time in the clubs history, Everton have won their opening seven games of a season in all competitions (previously in 1894-95), whilst they have won seven consecutive matches for the first time since April 1987. Transformed. #EVEBHA pic.twitter.com/njTlRIYleH — OptaJoe (@OptaJoe) October 3, 2020

Показники клубу з "Гудісон Парку" підігрівають інтерес до п'ятого туру АПЛ, в якому відбудеться мерсисайдське дербі - "Евертон" буде приймати "Ліверпуль". Матч відбудеться після міжнародної паузи - 17 жовтня.