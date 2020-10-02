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WADA може відсторонити Францію від участі в олімпіадах

Організація вважає, що держава впливає на Французьке антидопінгове агентство.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) може заборонити французьким спортсменам брати участь у міжнародних форумах, включаючи олімпіади та чемпіонати світу, якщо в країні не буде вирішено питання антидопінгової лабораторії, повідомляє AFP.

Зараз Французьке антидопінгове агентство проводить усі тестування в лабораторії, яка належить державі. За новим кодексом WADA, це може розцінюватися як вплив держави на незалежність агентства.

У такому разі агентство позбавлять статусу відповідності, а всіх французьких спортсменів усунуть від міжнародних змагань.

Свою думку про це висловив ексміністр спорту Франції Марі-Жорж Бюффе.

"Цю проблему слід вирішити якомога швидше. Нагадаю, що ми отримали право провести великі спортивні заходи. Крім того, наші спортсмени готуються до Олімпіади в Токіо. Буде прикро, якщо вони через некомпетентність чиновників не зможуть брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх", - зазначив Бюффе.

Раніше повідомляли, що WADA може відсторонити США від участі в міжнародних змаганнях.

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