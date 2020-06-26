Всемирное антидопинговое агентство отреагировало на возможный отказ США финансировать организацию

Американское Управление по контролю над наркотиками (DEA) призвало Конгресс США рассмотреть вопрос отказа от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Дело в том, что в США требуют провести реформы в WADA, и там недовольны "слишком мягким" отношением организации к России.

В соответствии с докладом Управления, в текущем году США внесли в бюджет WADA внесли 2,7 млн долларов, что гораздо больше, чем любая другая страна (общий бюджет организации – 37,4 млн). Учитывая этот факт, в США недовольны тем фактом, что в руководстве WADA слишком мало американцев, и это несоразмерно той сумме, которую страна вкладывает в агентство.

В свою очередь в WADA отреагировали на посыл агентства в составе Министерства юстиции США.

"WADA не должно управляться только несколькими богатыми странами. Спортсмены, которые соревнуются против атлетов из США, приезжают со всего мира. Так что американские спортсмены должны следовать тем же жестким правилам, как и все остальные", - цитирует заявление WADA Reuters.

При этом в антидопинговом агентстве уверены, что нужны представили разных стран, чтобы все спортсмены соблюдали правила, в том числе и американские атлеты.

"Для того, чтобы все соблюдали правила, нам нужны представители разных стран. Предложение распределять места в WADA в соответствии с суммой их денежного вклада не имеет смысла. Если мы так сделаем, то многие потеряют своих представителей в исполнительном комитете, что не пойдет на пользу мировому спорту. Стали бы американцы поддерживать идею присутствия в Конгрессе членов только из самых богатых штатов?" – добавили в WADA.

Стоит отметить, что у США есть место в Совете Фонда WADA, но у них нет представителя в Исполнительном комитете, а также ни один из американцев не входит в команду старших руководителей организации, где представлено 17 членов, а также в Комитет WADA, где представлено 12 спортсменов.