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Капитан клуба Английской Премьер-Лиги зарегистрирует эмблему Black Lives Matter как торговую марку

Трой Дини чувствует в себе предпринимательскую жилку.

Капитан клуба Английской Премьер-Лиги зарегистрирует эмблему Black Lives Matter как торговую марку
Фото: fapl.ru/

Капитан "Уотфорда" Трой Дини и его жена решили зарегистрировать эмблему Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны") как торговую марку, сообщает fapl.ru, со ссылкой на Daily Mail.

Как известно, при возобновлении сезона клубы Английской Премьер-Лиги решили выразить свою поддержку кампании Black Lives Matter с помощью преклонения колена, замены фамилий на футболках и размещения соответствующей эмблемы на рукавах.

Как утверждает издание, эту эмблему, где буква "a" в слове "black" изображена в виде угрожающего вида кулака, нарисовали Дини и его супруга Алиша Хозанна.

Впрочем, семейство Дини не претендует на авторство, потому что сама идея родилась в ходе переговоров капитанов клубов АПЛ.

Трой Дини беседует с президентом Английской футбольной ассоциации принцем Уильямом
Фото: EPA/UPG
Трой Дини беседует с президентом Английской футбольной ассоциации принцем Уильямом

Теперь Дини с женой хотят зарегистрировать эту эмблему, которая останется на рукавах клубов АПЛ до конца сезона, в качестве торговой марки - не для заработка, но для того, чтобы предотвратить использование логотипа без разрешения. А если это и будет приносить какие-то деньги, они будут направлены на благотворительность.

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