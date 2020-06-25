Впервые за 14 лет в финале Кубка Украины не будет команды из Донецкой области

Накануне во втором полуфинале "Ворскла" в драматичной борьбе против "Мариуполя" (1:1, по пенальти - 3:2) завоевала вторую путевку в финал Кубка Украины.

Проигрыш подопечных Александра Бабича означает, что впервые за 14 лет финал Кубка пройдет без участия коллектива из Донецкой области.

Отметим, что 12 из 13 последних раз в матче за титул играл донецкий "Шахтер", еще в одном сезоне честь области защищали их земляки из "Металлурга", а в сезоне 2011/12 финал был полностью донецким.

Напомним, что предыдущий финал без участия донетчан состоялся в сезоне 2005/06, когда "Динамо" за счет единственного гола бразильца Клебера одолело запорожский "Металлург".

Добавим, что финал Кубка-2019/2020 "Динамо" – "Ворскла" состоится 8 июля во Львове.