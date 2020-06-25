"Лидс" готовится к первому домашнему поединку после возобновления сезона.

В английском Чемпионшипе матчами 38-го тура возобновился сезон, прерванный из-за пандемии COVID-19.

В частности, лидер – "Лидс Юнайтед" играл в Кардиффе против "Сити" и уступил 0:2.

Благодаря осечке "белых" в столице Уэльса, в турнирной таблице их настиг клуб "Вест Бромвич Альбион".

Уже в субботу, 27 июня "Лидс" будет принимать ближайшего конкурента в борьбе за путевку на следующий сезон в Английскую Премьер-Лигу – "Фулхэм".

В преддверии этого важного для обеих команд матча, в клубе "Лидс" приняли решения подхватить всефутбольный тренд по размещению на домашних аренах фото своих фанов.

И вот здесь "Лидс" очутился в эпицентре громкого скандала.

На трибунах "Элланд Роуд" появился портрет некогда террориста №1, экс-лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена.

Leeds fan requested a picture of Osama Bin Laden to be put on his seat at Elland Road and the club did it pic.twitter.com/iN9okZFMMw — ⚽ Simon BRFC Hopkins ⚽ (@HopkinsBRFC) June 24, 2020

Изображение было обнаружено одним из фанатов клуба, манекен которого занимал место рядом с террористом.

Отметим, "Лидс" внедрил среди своих членов клуба маркетинговую акцию, согласно которой любой желающий за 25 фунтов может поставить манекен со своим изображением.

"Лидс" уже удалил фото Бен Ладена и заверил, что не допустит больше появления оскорбительных изображений, сообщает ВВС.