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ГлавнаяСпорт

В английском футболе громкий скандал: лидер Чемпионшипа разместил на трибунах манекен с изображением Усама бен Ладена

"Лидс" готовится к первому домашнему поединку после возобновления сезона.

В английском футболе громкий скандал: лидер Чемпионшипа разместил на трибунах манекен с изображением Усама бен Ладена
Фото: ФК "Лидс"

В английском Чемпионшипе матчами 38-го тура возобновился сезон, прерванный из-за пандемии COVID-19.

В частности, лидер – "Лидс Юнайтед" играл в Кардиффе против "Сити" и уступил 0:2.

Благодаря осечке "белых" в столице Уэльса, в турнирной таблице их настиг клуб "Вест Бромвич Альбион".

Уже в субботу, 27 июня "Лидс" будет принимать ближайшего конкурента в борьбе за путевку на следующий сезон в Английскую Премьер-Лигу – "Фулхэм".

В преддверии этого важного для обеих команд матча, в клубе "Лидс" приняли решения подхватить всефутбольный тренд по размещению на домашних аренах фото своих фанов.

И вот здесь "Лидс" очутился в эпицентре громкого скандала.

На трибунах "Элланд Роуд" появился портрет некогда террориста №1, экс-лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена.

Изображение было обнаружено одним из фанатов клуба, манекен которого занимал место рядом с террористом.

Отметим, "Лидс" внедрил среди своих членов клуба маркетинговую акцию, согласно которой любой желающий за 25 фунтов может поставить манекен со своим изображением.

"Лидс" уже удалил фото Бен Ладена и заверил, что не допустит больше появления оскорбительных изображений, сообщает ВВС.

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