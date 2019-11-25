Сэру Алексу также не всё нравится в клубе.

Фото: dailysunpost.com Алекс Фергюсон и Эд Вудворд

Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, под руководством которого "красные дьяволы" 13 раз выигрывали Английскую Премьер-Лигу, и покинувший свой пост 6 лет назад, продолжает активно следить за выступлением команды.

Не оставил сэр Алекс своим присутствием и выездной матч МЮ в Шеффилде против одноклубников из "Юнайтед".

За перипетиями этого увлекательного поединка, завершившегося вничью 3:3, бывший главный тренер МЮ наблюдал в компании исполнительного директора манкунианского клуба Эда Вудворда.

Во время одного из моментов Фергюсон и Вудворд вступили в эмоциональную дискуссию, обменявшись несколькими жесткими фразами, сообщает The Sun.

Фото: dailysunpost.com

Фото: dailysunpost.com

После очередного неудачного выступления в АПЛ над главным тренером МЮ Уле Гуннаром Сольскьяером вновь нависла угроза увольнения, которую всё больше покрывает тень Маурисио Почеттино, уволенного на прошлой неделе из "Тоттенхэма".

После этих двух связанных событий, букмекеры активно начали "сватать" аргентинского специалиста на место, которое в настоящий момент занимает норвежский специалист.

Не об этом ли спорили Фергюсон и Вудворт?

Напомним, фрагмент жевательной резинки Алекса Фергюсона продан на аукционе за 390 тыс. фунтов.