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Долг "Манчестер Юнайтед" вырос до полумиллиарда долларов

За год задолженность МЮ выросла более, чем на половину.

Долг "Манчестер Юнайтед" вырос до полумиллиарда долларов

"Манчестер Юнайтед" объявил о том, что по последним финансовым данным чистый долг клуба увеличился почти на 140 млн фунтов (181 млн долл.) и составил 384,5 млн фунтов (496 млн долл.), сообщает Manutd.ru.

Таким образом, за год долг клуба вырос на 55,5%, что вряд ли прибавит популярности семейству Глейзеров среди болельщиков "Юнайтед", недовольных политикой американских владельцев клуба.

При этом доходы "красных дьяволов" за первый финансовый квартал нынешнего года составили 135,4 млн фунтов, что на 400 тыс. больше, чем прошлогодние показатели. 

Коммерческая выручка составила 80,4 млн фунтов, что также на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако клуб прогнозирует снижение выручки по итогам года до 560-580 млн фунтов, по сравнению с 627,1 млн фунтов, вырученных по итогам прошлого финансового года.

Отчасти это связано с неучастием МЮ в Лиге Чемпионов - так за первый квартал выручка от трансляций матчей составила 32,9 млн фунтов, что на 23,1% меньше, чем в прошлом году.

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