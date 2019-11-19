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Месси в матче с Уругваем показал мастер-класс, обыграв в эпизоде пол-команды

Не перестаешь удивляться трюкам Лео.

Месси в матче с Уругваем показал мастер-класс, обыграв в эпизоде пол-команды
У Лионеля Месси постоянно кто-то висит на плечах
Фото: EPA/UPG

В рамках товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая (2:2), который состоялся накануне в израильском Тель-Авиве, капитан La Albiceleste Лионель Месси в одном игровом эпизоде в очередной раз продемонстрировал настоящий мастер-класс.

Форвард метрах в 35 от ворот получил мяч, одним касанием убрал сразу двоих соперников, затем прошел третьего, упал, но сохранил контроль над мячом, а после оставил не у дел еще двоих уругвайцев.

Отметим, что финальный аккорд в матче был также за Лео, который реализовал пенальти на 90+2 минуте.

Добавим, что Месси преодолел отметку в 70 забитых голов в составе национальной команды Аргентины.

Таким образом, 32-летний форвард приблизился к лучшему бомбардиру в истории южноамериканских сборных - Пеле, у которого 77 голов за сборную Бразилии.

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