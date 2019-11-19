В рамках товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая (2:2), который состоялся накануне в израильском Тель-Авиве, капитан La Albiceleste Лионель Месси в одном игровом эпизоде в очередной раз продемонстрировал настоящий мастер-класс.

Форвард метрах в 35 от ворот получил мяч, одним касанием убрал сразу двоих соперников, затем прошел третьего, упал, но сохранил контроль над мячом, а после оставил не у дел еще двоих уругвайцев.

Отметим, что финальный аккорд в матче был также за Лео, который реализовал пенальти на 90+2 минуте.

Messi is not real. He just can't be a reality! pic.twitter.com/prRcgI8y8E — Naim (@NisSleeping) 18 ноября 2019 г.

Добавим, что Месси преодолел отметку в 70 забитых голов в составе национальной команды Аргентины.

Таким образом, 32-летний форвард приблизился к лучшему бомбардиру в истории южноамериканских сборных - Пеле, у которого 77 голов за сборную Бразилии.