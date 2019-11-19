На Олимпийских играх-2020 женщины впервые составят 49% участников

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил на форуме Новых лидеров в Хельсинки (Финляндия).

Во время выступления Бах пообещал, что на Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио, будет обеспечено гендерное равенство. Так, почти половину всех участников соревнований составят женщины.

"Мы достигнем гендерного равенства. На Олимпийских играх 49% участников будут женщинами. Это самый высокий показатель в истории Олимпийских игр.

Гендерное равенство на Олимпийских играх в Токио посылает сигнал всем спортивным организациям в мире", - цитирует Баха championat.com, со ссылкой на пресс-службу МОК.