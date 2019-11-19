Еврокомиссия заставляет биатлонистов перейти на стрельбу из лазерной винтовки

Еврокомиссия анонсировала идею о запрете свинца на открытом воздухе в спорте.

Это может иметь серьезные последствия для биатлона. Сообщается, что Еврокомиссия попросила Европейское химическое агентство разработать и изучить вопрос также запрета вредных для экологии веществ в спорте на открытом воздухе. В их число вошел и свинец. На данный момент альтернативы свинцу для изготовления патронов, используемых в биатлоне, нет.

Норвежская компания Nammo пыталась найти другие варианты, но, например, патроны из меди оказались неподходящими для использования в соревнованиях.

В таком случае биатлонисты будут вынуждены стрелять из лазерной винтовки.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 и 4-кратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф категорично высказалась о своем отношении к возможным изменениям в регламенте биатлонных соревнований.

"В этом случае мне придется уйти из биатлона. А я этого не хочу", – приводит слова 29-летней Тириль Nrk.no.

Отметим, что запрет на использование свинца в спортивных соревнованиях может вступить в силу с 2022 года.

Напомним, весной 2016 года Экхофф был поставлен диагноз - астма.

Добавим, что новый биатлонный сезон стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.