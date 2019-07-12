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Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города

Смех и грех.

Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Фото: EPA/UPG

Управление Росгвардии лишило лицензии Центр зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске, сообщает "Спорт-Экспресс"

Причиной стал запрет на стрельбище в черте города.

"Отказ сотрудников Росгвардии в продлении разрешения на хранение и использование оружия на стрельбище биатлонного центра в Ханты-Мансийске связан с несоответствием требованиям действующего законодательства в области оборота оружия. Данные требования фактически запрещают использовать стрельбище в черте города, а стрельба - это неотъемлемая часть биатлона ", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что с подобной проблемой столкнулись все биатлонные центры России, которые находятся в черте города. Кроме Ханты-Мансийска, это также спортивные объекты в Тюменской области, Ижевске и Красноярске.

А зимние Олимпийские игры в Пекине уже не за горами.

При этом начальник окружного управления Росгвардии отметил, что действия сотрудников ведомства направлены на соблюдение законодательства в области оборота оружия.

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