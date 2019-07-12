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Футболистку США исключили из сборной из-за непринятия ЛГБТ

Джаелин Хинкл отказалась надевать футболку с номером в цветах радуги.

Американская футболистка Джаелин Хинкл, защищающая цвета "Норт Каролины Кураж", не попала в сборную США на Чемпионат мира-2019 во Франции не по спортивным причинам, сообщает isport.ua, ссылаясь на Washington Post.

26-летняя спортсменка оказалась вне заявки национальной команды из-за религиозных взглядов, уточняет издание.

Два года назад сборная США должна была сыграть товарищеский матч, проведя акцию в поддержку ЛГБТ-сообществ.

Номер на форме американок должен был быть окрашен в цвета радуги. Однако Джаелин отказалась надевать эту футболку, поскольку это противоречило ее христианской вере. С того момента Хинкл была исключена из национальной команды и больше в ней не появлялась.

"В глубине души я была убеждена, что не могу надеть эту футболку. Тогда я дала себе три дня, чтобы помолиться и понять, как Господь просит меня поступить в этой ситуации. В душе я понимала, что поступаю правильно и благонравно", - сказала Хинкл.

Напомним, женская сборная США на прошедшем первенстве в четвертый раз стала чемпионом мира.

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