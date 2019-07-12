Клуб Серии А представил украинца в качестве новичка команды

Полузащитник Евгений Шахов, ранее защищавший цвета греческого ПАОКа, был представлен в качестве новичка "Лечче", сообщает официальный сайт клуба.

Добавим, что о подписании украинцем контракта с новичком Серии А стало известно еще в конце июня. Соглашение рассчитано на следующие 2 сезона с возможностью его пролонгации еще на год.

Напомним, в прошлом сезоне Шахов в составе ПАОКа стал чемпионом страны и обладателем Кубка Греции. Во всех турнирах минувшего сезона он сыграл в 40 матчах, забив 5 голов и отдав 2 результативных передачи.

"Лечче" по итогам сезона, в свою очередь, занял второе место в Серии Б и впервые с 2012 года сыграет в элитном итальянском дивизионе.