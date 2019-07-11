Министр спорта ДР Конго по прилету в аэропорт Киншасы получил неожиданно горячий прием от разъяренных футбольных фанатов, таким образом протестовавших против вылета своей сборной из Кубка африканских наций.
Толпа болельщиков напала на чиновника, порвала ему одежду и попыталась избить.
При помощи охраны министру удалось отделаться легким испугом.
Отметим, сборная ДР Конго уступила Мадагаскару в 1/8 финала Кубка Африки. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти Мадагаскар вышел победителем 4:2.
VIDEO: Sports Minister for DR Congo was beaten and had his cloth torn upon the National team reached the airport. The fans were very annoyed after they were eliminated by Madagascar in round 16 and therefore resort to physically assaulting the minister. pic.twitter.com/90GUVcaKBB— Fareed Ander Herrera (@Fareed_herrera) 9 июля 2019 г.