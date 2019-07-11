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Разъяренные фаны едва не разорвали министра спорта Конго после вылета сборной из Кубка Африки

Функционер надолго запомнит теплый прием в аэропорту.

Разъяренные фаны едва не разорвали министра спорта Конго после вылета сборной из Кубка Африки
Конголезские фанаты
Фото: EPA/UPG

Министр спорта ДР Конго по прилету в аэропорт Киншасы получил неожиданно горячий прием от разъяренных футбольных фанатов, таким образом протестовавших против вылета своей сборной из Кубка африканских наций.

Толпа болельщиков напала на чиновника, порвала ему одежду и попыталась избить.

При помощи охраны министру удалось отделаться легким испугом.

Отметим, сборная ДР Конго уступила Мадагаскару в 1/8 финала Кубка Африки. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти Мадагаскар вышел победителем 4:2.

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