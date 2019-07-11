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"Заря" требует от бразильского клуба 1,5 млн евро за игрока, которого никогда в клубе не было

ФИФА стоит на стороне луганчан.

"Заря" требует от бразильского клуба 1,5 млн евро за игрока, которого никогда в клубе не было
Виллиан Гомес
Фото: isport.ua

ФИФА обязала бразильский "Крузейро" рассчитаться с луганской "Зарей" за трансфер Виллиана Гомеса, иначе клубу грозит снятие 6 очков в чемпионате Бразилии, информирует isport.ua.

"Крузейро" должен "Заре" 5,3 млн бразильских реалов (1,5 млн евро), но примечателен тот факт, игрок никогда не играл за "Зарю", отмечает издание.

В 2014 году "Крузейро" вел переговоры с владельцем прав на игрока - "Металлистом" об аренде Гомеса. В дальнейшем, владелец харьковского клуба Сергей Курченко покинул страну и передал права на футболиста "Заре", чтобы таким образом рассчитаться со своим долгом перед луганчанами.

До этих договоренностей украинских клубов "Крузейро" выплатил "Металлисту" часть оговоренной суммы за аренду игрока, но затем права перешли "Заре" и бразильский клуб решил заморозить выплату остатка суммы.

Еще два года назад "Крузейро" получил уведомление от ФИФА о необходимости погасить долг, однако задолженность до сих пор погашена не была.

Как пояснили в "Крузейро", они действительно проиграли "Заре" суд в первой инстанции, но подали апелляцию в ФИФА и Лозанну. Повторное заседание должно состояться в ближайшие 10 месяцев. Если и тогда "Крузейро" проиграет, клуб готов в течении 90 дней рассчитаться с "Зарей.

Виллиан Гомес выступал за "Металлист" в 2012-2013 годах. На его счету 37 матчей и 4 гола за харьковчан. За "Крузейро" он играл до 2017 года, после чего перешел в "Палмейрас", где и играет до этого времени.

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