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"Барселона" предложила за Неймара двух игроков, суммарной стоимостью 275 млн евро

Каталонцы ищут вариант трансфера Неймара на "Ноу Камп".

"Барселона" предложила за Неймара двух игроков, суммарной стоимостью 275 млн евро
Неймар
Фото: EPA/UPG

Руководство "Барселоны" продолжает переговоры с "Пари Сен-Жермен" о возвращении нападающего сборной Бразилии Неймара, сообщает Marca.

Чемпион Испании предложил чемпиону Франции обмен. После трансфера Неймара на "Ноу Камп" в Париж должны отправиться два полузащитника - француз Усман Дембеле и бразилец Филиппе Коутиньо, отмечает издание.

Однако ПСЖ ответил отказом, поскольку хочет получить за своего форварда 222 млн евро.

Добавим, что в 2017 году Неймар покинул каталонский клуб и перебрался в Лигу 1 именно за эту сумму.

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