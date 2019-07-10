"Барселона" предложила за Неймара двух игроков, суммарной стоимостью 275 млн евро

Руководство "Барселоны" продолжает переговоры с "Пари Сен-Жермен" о возвращении нападающего сборной Бразилии Неймара, сообщает Marca.

Чемпион Испании предложил чемпиону Франции обмен. После трансфера Неймара на "Ноу Камп" в Париж должны отправиться два полузащитника - француз Усман Дембеле и бразилец Филиппе Коутиньо, отмечает издание.

Однако ПСЖ ответил отказом, поскольку хочет получить за своего форварда 222 млн евро.

Добавим, что в 2017 году Неймар покинул каталонский клуб и перебрался в Лигу 1 именно за эту сумму.