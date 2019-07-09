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Победитель молодежного Чемпионата мира: если пересеку границу России, стану предателем

Даниил Бескоровайный – о политике и спорте.

Победитель молодежного Чемпионата мира: если пересеку границу России, стану предателем
Даниил Бескоровайный
Фото: championat.com

Чемпион мира (U-20) в составе сборной Украины Даниил Бескоровайный рассказал о своем отношении к политике в спорте.

"Отказался бы, если бы предложил контракт российский клуб? Скорее всего, отказался бы. Я люблю свою страну. Но это такая тема, знаете. Спорт вне политики. Это не должно касаться спорта. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители – в Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства?", - цитирует игрока словацкого "Земплина" championat.com.

"Я считаю, всё это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живет в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем", – отметил Бескоровайный.

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