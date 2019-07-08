Моуриньо отказался от 100-миллионного контракта

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отклонил предложение китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд" подписать контракт на 100 млн евро (31 млн в год плюс бонусы), информирует Sky Sports.

При этом португальский специалист мог еще и выбрать срок действия контракта, уточняет издание.

Однако Моуриньо, который остается с декабря прошлого года без работы, отказался от предложения.

Как отмечается, Жозе принял такое решение, так как не хотел надолго расставаться с семьей, а перевозить её в Китай посчитал неприемлемым вариантом.

Ранее португальский специалист отмечал, что хочет продолжить тренировать на топ-уровне.