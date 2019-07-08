Футболист сборной Украины объявил бойкот своему клубу и тренируется индивидуально

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Русалан Малиновский объявил бойкот руководству клуба, сообщает HLN.
"Футболист все еще надеется покинуть Генк в летнее трансферное окно. Украинец тренируется отдельно от основной группы команды", - сообщает издание.
Добавим, что украинский полузащитник в рамках предсезонной подготовки пропустил уже два матча "Генка".
На Руслана претендуют итальянские "Аталанта" и "Сампдория".
В минувшем сезоне Малиновский провел за Генк 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.