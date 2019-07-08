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Футболист сборной Украины объявил бойкот своему клубу и тренируется индивидуально

Руслан Малиновский не хочет оставаться в клубе.

Футболист сборной Украины объявил бойкот своему клубу и тренируется индивидуально
Руслан Малиновский
Фото: ФК "Генк"

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Русалан Малиновский объявил бойкот руководству клуба, сообщает HLN.

"Футболист все еще надеется покинуть Генк в летнее трансферное окно. Украинец тренируется отдельно от основной группы команды", - сообщает издание.

Добавим, что украинский полузащитник в рамках предсезонной подготовки пропустил уже два матча "Генка".

На Руслана претендуют итальянские "Аталанта" и "Сампдория".

В минувшем сезоне Малиновский провел за Генк 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.

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