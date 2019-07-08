Накануне на Уимблдоне прошли матчи смешанного разряда.

В одном из таких поединков встречались интернациональные пары Энди Маррей (Великобритания/Серена Уильямс (США) - Андреас Мис (Германия)/Алекса Гуарачи (Чили).

Встреча завершилась победой экс-первых ракеток мира в одиночных разрядах - 6:4, 6:1.

По ходу поединка в одном из розыгрышей мяча сложилась комедийная ситуация, которая рассмешила публику на центральном корте.

В игре под сеткой Серена, в попытке нанести удар по мячу, сделала неловкое движение и упала на корт. Несколько секунд младшая из сестер Уильямс безуспешно пыталась подняться с травы, при этом розыгрыш мяча продолжался.

Эпизод, в первую очередь, позабавил саму Серену.