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Серена Уильямс развеселила на Уимблдоне болельщиков своим забавным падением на корте

Всему виной коварная трава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Серена Уильямс развеселила на Уимблдоне болельщиков своим забавным падением на корте
Серена Уильямс и Энди Маррей
Фото: EPA/UPG

Накануне на Уимблдоне прошли матчи смешанного разряда.

В одном из таких поединков встречались интернациональные пары Энди Маррей (Великобритания/Серена Уильямс (США) - Андреас Мис (Германия)/Алекса Гуарачи (Чили).

Встреча завершилась победой экс-первых ракеток мира в одиночных разрядах - 6:4, 6:1.

По ходу поединка в одном из розыгрышей мяча сложилась комедийная ситуация, которая рассмешила публику на центральном корте.

В игре под сеткой Серена, в попытке нанести удар по мячу, сделала неловкое движение и упала на корт. Несколько секунд младшая из сестер Уильямс безуспешно пыталась подняться с травы, при этом розыгрыш мяча продолжался.

Эпизод, в первую очередь, позабавил саму Серену.

Серена Уильямс
Фото: EPA/UPG
Серена Уильямс

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