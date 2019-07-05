Теннисист лишен всех призовых на Уимблдоне

Австралийский теннисист Бернард Томич, за 58 минут проигравший на Уимблдоне представителю Франции Жо-Вильфриду Цонге со счtтом 2:6, 1:6, 4:6, оштрафован на всю сумму призовых, полагавшихся за участие в первом круге, - 45 тыс. фунтов, сообщает The Guardian.

"От всех игроков ожидается выступление по профессиональным стандартам в каждом матче турнира „Большого шлема“. Если, по мнению рефери, игра теннисиста не соответствовала профессиональным стандартам, то рефери может признать игрока нарушителем и обязать его оплатить штраф.

По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам. Он будет оштрафован на максимальную сумму в 45 тыс. фунтов, которая будет вычтена из призовых", - цитирует текст решения издание.