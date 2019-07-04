Венгерский клуб запретил украинскому футболисту участвовать в игре против российского "Краснодара"

Руководство венгерского клуба "Халадаш" приняло решение отстранить украинского легионера Юрия Габовду от участия в завтрашнем товарищеском матче против российского "Краснодара-2", сообщает isport.ua, ссылаясь на пресс-службу клуба из Сомбатхея.

Ранее украинец в сторис "Инстаграм" написал, что в завтрашней игре "как минимум одна москальская рожа ляжет".

"Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с "Краснодаром-2", – сообщили в пресс-службе венгерского клуба.

В свою очередь, 30-летний футболист уже опроверг свои слова, заявив, что его страницу взломали, и сам он ничего подобного не писал.