"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!", - написал Габовда в "Инстаграме".
Позже игрок данную запись со своей страницы удалил, отмечает издание.
Будем отслеживать, сдержит ли слово украинец.
"Халадаш" встретится с "Краснодаром-2" завтра, 5 июля, начало – в 19:00.
Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. 30-летний футболист ранее также выступал за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", минское "Динамо" и "Рух".
"Халадаш" закончил прошлый сезон на 12-м месте в чемпионате Венгрии.
"Краснодар-2" по итогам прошлого сезона в Футбольной национальной лиге занял 10-е место в турнирной таблице.