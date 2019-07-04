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Украинский футболист венгерского "Халадаша": завтра играем с "Краснодаром", одна москальская рожа ляжет

Откровения от Юрия Габовда.

Юрий Габовда
Фото: Халадаш
Юрий Габовда
Украинский защитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда в социальной сети поделился "горячими" ожиданиями от предстоящего контрольного матча с российским "Краснодаром-2", сообщает football.ua.

"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!", - написал Габовда в "Инстаграме".

Позже игрок данную запись со своей страницы удалил, отмечает издание.

Будем отслеживать, сдержит ли слово украинец.

"Халадаш" встретится с "Краснодаром-2" завтра, 5 июля, начало – в 19:00.

Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. 30-летний футболист ранее также выступал за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", минское "Динамо" и "Рух".

"Халадаш" закончил прошлый сезон на 12-м месте в чемпионате Венгрии.

"Краснодар-2" по итогам прошлого сезона в Футбольной национальной лиге занял 10-е место в турнирной таблице.

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