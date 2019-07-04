Фото: EPA/UPG Сборная Перу

Во втором полуфинале Копа Америки-2019 произошла громкая сенсация, автором которой стала сборная Перу.

В матче с действующими обладателями титула чемпиона Южной Америки – командой Чили "инки" забили три гола, при этом свои ворота оставили "сухими".

В финале, который состоится в воскресенье, 7 июля, на "Маракане", соперником Перу будут хозяева турнира – бразильцы.

Начало поединк - в 23:00 по Киеву.

Добавим, что последний раз двукратные победители Копа Америки – перуанцы становились чемпионами континента в далеком 1975 году.

В свою очередь, 8-кратные чемпионы – бразильцы в последний раз стали обладателями Кубка Америки в 2007 году.