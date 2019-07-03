WADA может дисквалифицировать 298 российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) начали расследование в отношении российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что дела ведутся на основе данных Московской лаборатории, а под санкции могут попасть 298 российских атлетов.

На сегодняшний день общее количество проб, отправленных на проверку составило 578. Из них 298 относятся к категории подозрительных.

Проверка завершится в конце 2019 года, а ее данные будут переданы в соответствующие федерации, отмечается пресс-службой WADA.

Напомним, что в январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации.