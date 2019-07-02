70-летняя львовянка завоевала "серебро" на чемпионате Украины по бегу на 48 часов

28–30 июня в Виннице состоялся открытый чемпионат Украины по 48-часовому бегу, сообщается на официальном сайте Федерация легкой атлетики Украины .

В соревнованиях приняло участие 53 атлета, которые представляли 18 регионов Украины, а также Беларусь, Люксембург, Молдову, Польшу и Швецию.

У мужчин золотую награду завоевал представитель Закарпатской области Андрей Ткачук, который за 48 часов преодолел 370,1 километра, что на 63,5 км больше, чем пробежал серебряный призер Дмитрий Краснов из Одесской области.

Третьим был Сергей Ян, представляющий Николаевскую область (282,3 км).

Среди женщин не было равных киевлянке Светлане Самариной, результат которой – 238,9 км. Второй здесь стала одна из самых опытных атлеток, львовянка Лариса Лабарткава (205,6 км), которой 10 января исполнилось 70 лет.

"Бронза" у дончанки Галины Кравченко (183,6 км).

Стоит добавить, что 8-е место заняла 72-летняя Людмила Скидан (157,4 км).