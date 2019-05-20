КГГА предупредила о перекрытии улиц из-за "Пробега под каштанами"

В воскресенье, 26 мая, в Киеве состоится традиционный, 27-й благотворительный "Пробег под каштанами", по маршруту которого в центре столицы перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Во время мероприятия, с 08:00 до 15:00, в столице перекроют движение транспорта по маршруту пробега: Майдан Незалежности - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - разворот на улице Деловой - улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - улица Крещатик - Майдан Незалежности.

Предусмотрен запрет движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций на улице Крещатик (от Аллеи Героев Небесной сотни до улицы Богдана Хмельницкого) с 18:00 25 мая по 20:00 26 мая.

В рамках пробега состоится семь стартов: «Пробег в ходунках» (для детей 9-14 месяцев, которые делают первые шаги), детский пробег с колясками, спортивный пробег (для профессиональных спортсменов и участников со специальной спортивной подготовкой), пробег мужественных (для лиц с физическими ограничениями, которые преодолевают дистанцию в колясках или с помощью костылей, палок, палок), «Пробег с собакой», «Пробег вслепую» и благотворительный пробег (для лиц без специальной спортивной подготовки, а также команд-участниц).

Собранные средства будут направлены для оплаты электрофизиологической кардионавигацийнои системы EnSite ™, приобретенной для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Регистрация участников на «Пробег под каштанами» продлится до 22 мая.