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Во вторник в Киеве до +25 и кратковременный дождь

Температура воздуха ночью +13…+15.

Во вторник в Киеве до +25 и кратковременный дождь
Фото: Андрей Слезенко

Во вторник, 21 мая, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом ообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, существенные дожди, в Карпатах местами сильные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+21 градус.

В Карпатах местами сильные дожди, температура ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, в Сумской области без существенных осадков, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +19…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+26 градусов, в Винницкой области +19…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+26 градусов.

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