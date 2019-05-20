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В центре Харькова ночью подожгли волонтерскую палатку

Сгорело примерно 30% фасада, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги".

В центре Харькова ночью подожгли волонтерскую палатку
В Харькове ночью подожгли волонтерскую палатку
Фото: objectiv.tv

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную на площади Свободы, напротив здания облгосадминистрации.

Об этом сообщил соорганизатор палатки Борис Редин, передает "Интерфакс-Украина".

"Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими. Сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги", но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку", - рассказал он.

По словам Редина, он уже написал заявление в полицию.

Фото: objectiv.tv

Напомним, палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать палатку. В тот же день Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома.

После протестов мэрия предложила перенести палатку с проспекта Свободы на площадь Защитников Украины. 17 мая суд отклонил иск горсовета о сносе палатки, поскольку адвокаты не смогли доказать, что она угрожает нацбезопасности.

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