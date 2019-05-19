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Кличко проверил на прочность стеклянный пол на площадке моста через Владимирский спуск

Новый мост между Крещатым парком и Владимирской горкой откроют ко Дню Киева.

Кличко проверил на прочность стеклянный пол на площадке моста через Владимирский спуск
Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко показал финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста, который возводят на Владимирской горке в центре столицы.

На своей странице в фейсбуке Кличко опубликовал видео, подписав его "Объект будет потрясающе красивым".

"Сейчас находимся на нашем мосту и такая изюминка интересная - стеклянный прозрачный пол. Мы видим там 20-30 метров. Могу сказать, что стекло закаленное, много слоев", - отметил он.

Мэр Киева испытал на прочность стеклянный пол и подчеркнул, что пока этот участок и сам мост еще будут проверять.

Напомним, мост между Крещатым парком и Владимирской горкой планируют открыть ко Дню Киева.

Ранее в КГГА показали проект моста и отметили, что он будет включать в себя две смотровые площадки и может стать "визитной карточкой" Киева. Согласно проекту, пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста - 210 метров.

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