Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в 5 областях Украины

Грозы и ветер ожидаются в Винницкой, Одесской и западных областях.

В некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды до первого уровня опасности. Об этом сообщили в ГосЧС.

"Предупреждение об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины! По данным УкрГидрометцентра, 19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Желтый уровень опасности погоды предусматривает грозы и порывы ветра.

Кроме этого, спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности 4 класса в Киевской области с 19 по 21 мая. С 20 по 21 мая в районе Фастова прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Напомним, 17 мая в Житомирской области смерч за считаные минуты "снес" 100 га леса. 16 мая в Ивано-Франковской области сотни домов подтопило после ливня. 18 мая шаровая молния взорвалась в жилом доме в Тернопольской области.