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На Майдане почтили память жертв геноцида крымских татар

Фото: Макс Требухов

На Майдане Независимости в Киеве 18 мая почтили память жертв геноцида крымских татар.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на центральной площади столицы прошел памятный митинг, на котором присутствовали члены Меджлиса во главе с его председателем Рефатом Чубаровым.

Также пришел народный депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий, который инициировал признание депортации крымских татар в 1944 году геноцидом. Парламент проголосовал за его проект постановления в 2015 году, установив 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Насильственное выселение крымских татар с территории его исторического проживания произошло в годы Второй мировой войны. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

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