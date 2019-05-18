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​На Донбассе ранены трое военных

Боевики применяют тяжелую артиллерию.

​На Донбассе ранены трое военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В субботу, 18 мая, в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Во время обстрелов боевики использовали тяжелую артиллерию. В районе Новотошковского стреляли из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, возле Крымского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Также минометы использовались возле поселка Пивденного.

Военные заявили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, что 17 мая на Донбассе было семь обстрелов, в результате которых были ранен один боец.

16 мая боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС. В этот день один военный погиб и один был ранен.

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