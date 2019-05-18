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Боевики совершили семь обстрелов в пятницу на Донбассе, ранен военный

Оккупанты применяют тяжелую артиллерию.

Боевики совершили семь обстрелов в пятницу на Донбассе, ранен военный
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 17 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил у населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза у населенных пунктов Золотое-4, Новгородское и Крымское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двух оккупантов было уничтожено, еще 12 - получили ранения.

С начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вследствие обстрелов с начала текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Напомним, в четверг, 16 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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