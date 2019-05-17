Главный нацгвардеец выступил в итальянском суде на защиту Маркива

Он сказал, что Маркив не имел тяжелого и дальнобойного оружия.

Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан в итальянском суде дал показания в защиту Виталия Маркива. Об этом сообщила заместительница директора Департамента коммуникации в МВД Украины Виктория Навроцкая на Facebook.

По сведениям Балана, подразделение, где служил Виталий Маркив, выполняло задачи по обороне телебашни на горе Карачун в Славянске.

«Бойцы были вооружены стрелковым оружием и не имели тяжелого и дальнобойного оружия, которым могло быть смертельно поражено итальянского журналиста Андреа Рокелле 24 мая 2014. К тому же, позиция, где, согласно приказу своего командира, нес службу Виталий Маркив, имела сектор наблюдения (Андреевка) отличающийся от того, где было убито итальянского фоторепортера (железнодорожный переезд перед керамическим заводом). Эту позицию в то время занимали боевики-сепаратисты возглавляемые российским вожаком Гиркиным. Оттуда постоянно обстреливали украинские подразделения на Карачуне», - процитировала Навроцкая Николая Балана.

Балан также рассказал итальянскому суду о создании Национальной гвардии Украины, ее задачах и операциях, в частности во время освобождения Славянска в мае 2014 года.

Навроцкая отметила, что в мае 2014 года Балан был одним из командиров гвардейских подразделений в штабе АТО во время боев с боевиками-сепаратистами в Славянске.

В это время он организовывал службу своих подчиненных, в частности гвардейцев 1-го добровольческого резервного батальона, где как раз служил Виталий Маркив.

Напомним, Маркив находится под стражей с 30 июня 2017 года. Его задержали в в аэропорту Болоньи. Прокуратура обвиняет Маркива в "умышленном убийстве из миномета" итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года вблизи оккупированного на то время Славянска.

Судебный процесс против Маркива начался 6 июля 2018 года и продолжается до сих пор.