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Розвиток економіки, культури та традицій: навіщо нам потрібні фестивалі

Створюють імідж міста, піднімають економіку та популяризують культуру — і це ще не всі можливості, що відкривають фестивалі.

Традиційно так склалося, що літо – найкраща пора для проведення фестивалів та масштабних свят.

Останнім часом фестивалів, настільки багато, що розбігаються очі при виборі, який краще відвідати. Кожен з них унікальний по-своєму. Одні обіцяють незабутні враження, інші - безсонні ночі біля багаття, якісну музику, позитив і безмежний драйв.

Для невеликих містечок, фестивалі — це перший крок для розвитку індустрії, створення ринку та залучення інвестицій. Також тематичні фестивалі дозволяють популяризувати культуру та відкривати все нові й нові грані.

Щороку в останні весняні дні у Гадяцькому районі проходить обласний фестиваль «Дивоцвіт Лесиного гаю».

Кожен справжній українець має хоча б раз в житті побувати в гадяцькому урочищі "Зелений гай". Це духовна колиска родини Драгоманових, яка подарувала світові талановиту письменницю Олену Пчілку, матір Лесі України.

Цього року ми відзначаємо одразу два важливі ювілеї - 170-ту річницю від дня народження нашої славетної письменниці Олени Пчілки. А ще - 30-річчя від дня заснування обласного літературно-мистецького фестивалю «Дивоцвіт Лесиного гаю».

Організатори готують для гостей свята яскраву літературну і концертну програми: літературні читання, постановки дитячої хореографії і театру, музичний батл та мистецьку феєрію від Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені Івана Котляревського. Родзинкою свята стане — виступ Заслуженої артистки України.

Ми також підготували для гостей свята цікаві конкурси, квести, атракціони, виставки-продажі, майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва та частування традиційними українськими стравами. Справжньою окрасою свята стануть живі скульптури літературних героїв з творчості Олени Пчілки та Лесі Українки.

На один день “Зелений гай” оживає і стає осередком поезії, музики, танцю та театру!

Традиційно на святі відбувається вручення премії імені Олени Пчілки Національного видавництва дитячої літератури «Веселка».

Переконаний, цього року фестиваль стане наймасштабнішою літературно-мистецькою подією року, яка здивує кожного, хто завітає до “Зеленого гаю”.

Ось уже три десятиліття у нас відбувається фестиваль. Я можу впевнено сказати, що фестивалі — це передовсім інструмент розвитку культури, економіки, інфраструктури і є стратегією розвитку міста. Головне завжди пам'ятати місію і мету, щоб не стати “одним із кількох”.

Впевнений, завдяки подібним заходам ми зможемо не лише детально вивчати історію та культуру нашого краю, а й популяризувати наші традиції далеко за межами країни.

Олексій Матюшенко Олексій Матюшенко , Голова Гадяцької районної державної адміністрації
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