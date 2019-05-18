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В воскресенье в Киеве днем тепло, без осадков

Прогнозируют до +26 градусов.

В воскресенье в Киеве днем тепло, без осадков
Фото: 24 канал

19 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +10...+17 градусов, днем +21...+28 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +8...+13 градусов, днем +17..+22 градуса, на курортах (Моршин, Трусковец, Свалява) кратковременные дожди, температура ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градусов, в Сваляве днем +24...+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +9...+16 градусов, днем +22...+28 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +10...+15 градусов, днем +22...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +13...+19 градусов, днем +24...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +13...+19 градусов, днем +24...+26 градус.

18 мая температура воды в Черном и Азовском морях 18 - 21 градус, в Днепре около Киева - 17 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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