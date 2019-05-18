«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
Украина Балкан и Македония Востока
Украина Балкан и Македония Востока
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска
«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд в Харькове не удовлетворил иск горсовета о сносе волонтерской палатки

Адвокаты не смогли доказать, что палатка угрожает нацбезопасности.

Суд в Харькове не удовлетворил иск горсовета о сносе волонтерской палатки

Харьковский окружной админсуд оставил без удовлетворения иск горсовета о сносе палатки волонтеров для сбора помощи украинской армии. Об этом сообщает "Громадське. Харків".

"Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности. Также суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения", - говорится в сообщении.

У сторон есть одни сутки на обжалование решения.

Как отмечает издание, ранее сделать «все возможное» для того, чтобы убрать палатку, обещал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Напомним, 8 мая на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой убрать палатку для сбора помощи украинской армии. На следующий день она набрала необходимое количество голосов.

После протестов мэрия предложила перенести палатку с проспекта Свободы на площадь Защитников Украины.

Палатка "Все для перемоги" была установлена в Харькове на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также