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Мэрия Харькова выбрала новое место для волонтерской палатки с площади Свободы

Чиновники предлагают разместить пост на площади Защитников Украины.

Мэрия Харькова выбрала новое место для волонтерской палатки с площади Свободы
Фото: Виктор Сивий

Мэрия Харькова предложила перенести волонтерскую палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины.

Об этом говорится на сайте горсовета Харькова.

Согласно данным мэрии, волонтерский пост расположен на проезжей части, в охранной зоне контактной сети, а также в нем хранятся запасы горюче-смазочных материалов.

Кроме того, представители "Харьковских тепловых сетей" заявили, что объект располагается над жизненно важными коммуникациями, которым необходим капитальный ремонт.

"На этом участке на площади расположена магистральная камера, которая нуждается в капитальном ремонте, потому что существует серьезная угроза обрушения ее конструкции. Там требуется поменять два коллектора, задвижки и восстановить конструктив самой камеры. Время у нас ограничено, и уже необходимо приступить к ремонту, но пока у нас нет доступа к объекту", - сказал главный инженер КП "Харьковские тепловые сети" Алексей Лука.

В связи с этим согласительная комиссия приняла решение требовать перенести массовый пикет на площадь Защитников Украины. Сейчас горсовет готовит иск в Харьковский окружной административный суд.

Напомним, 8 мая на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой убрать палатку. На следующий день она набрала необходимое количество голосов.

Палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.

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