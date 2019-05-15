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Херсонский суд начнет рассматривать дело Гандзюк 27 мая

Заседание начнется в 11:00.

Херсонский суд начнет рассматривать дело Гандзюк 27 мая
Фото: facebook.com/uakateryna

Херсонский городской суд начнет рассматривать дело об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк 27 мая в 11:00.

Об этом говорится в распорядке дел на сайте суда.

Само дело поступило в суд 8 мая. Оно будет рассмотрено судьей Юлией Бочко.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В организации преступления обвиняется Торбин, информация о заказчиках засекречена.

7 мая всем им было предъявлено обвинение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 14 февраля подозреваемый Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистк.

11 февраля 2019 года обвинение в организации убийства объявили главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн., чиновник вышел под залог и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

3 апреля Шевченковский районный суд Киева обязал Мангера носить электронный браслет 60 дней и сдать загранпаспорт. 12 апреля Мангер вышел на работу.

Также ГПУ сообщала, что в деле Гандзюк изменили подозрение пятерым исполнителям преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) изменено ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

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Источник: "Украинские новости"
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