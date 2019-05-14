Додон договорился о встрече с Зеленским "в ближайшее время"

Президент Молдовы Игорь Додон поговорил по телефону с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пожелал ему успехов на посту главы государства.

Об этом Додон сообщил в фейсбуке.

"Провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Поздравил его с избранием на пост главы соседнего государства и пожелал успехов на ответственном посту. Обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес. Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы", - написал Додон.

Напомним, актер Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встречи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций.

Инаугурацию Зеленского должна назначить Верховная Рада, ожидается, что этот вопрос рассмотрят в ближайшую пленарную неделю - с 13 по 17 мая. 10 мая Зеленский обратился к парламенту с требованием провести свою инаугурацию 19 мая.