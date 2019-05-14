Новым главой Конституционного Суда стала Наталья Шаптала (обновлено)

Срок полномочий Шапталы истекает в сентябре этого года.

Судьи Конституционного Суда Украины избрали новым председателем суда Наталью Шапталу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

"Новый председатель - Шаптала", - сказал собеседник агентства.

Наталья Шаптала родилась 18 апреля 1959 года в Донецке. Окончила Алтайский государственный университет (Россия). Работала в Донецке юристконсультом и помощником прокурора.

С 2006 года работает судьей, сначала в районном суде Донецка, а затем - в Донецком апелляционном административном суде. В сентябре 2010 года избрана судьей Конституционного Суда.

Шаптала была в коллегии судей КС, которая 30 сентября 2010 года вынесла решение о возобновлении действия Конституции в редакции 1996 года, что позволило действующему тогда Президенту Виктору Януковичу узурпировать власть.

По данному факту было открыто уголовное производство.

Обновление. В пресс-службе КС подтвердили избрание Натальи Шапталы на должность главы Конституционного Суда.

"Наталья Шаптала была назначена судьей Конституционного Суда Украины X съездом судей Украины в сентябре 2010 года. Присягу Наталья Шаптала приняла 21 сентября 2010 года. В соответствии со статьей 16 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» судья Конституционного Суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно. Девятилетний срок судьи Конституционного Суда Украины Натальи Шапталы истекает в сентябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее 14 мая Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука, который начала этого года попал сразу в несколько скандальных историй. Его считают ответственным за отмену статьи о незаконном обогащении. Кроме того, сразу несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины, которые приводят к институциональному кризису КС.

Напомним, глава Конституционного суда необходим для инаугурации новоизбранного президента: именно он приводит главу государства к присяге, объявляет, что избранник выполнил все необходимые требования и вручает ему присягу президента Украины.