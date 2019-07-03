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Трем судьям КС, полномочия которых заканчиваются в сентябре, выплатят 9,5 млн грн

Судьи были назначены в 2010 году.

Трем судьям Конституционного Суда, полномочия которых заканчиваются 21 сентября этого года, выплатят 9,5 млн грн выходного пособия. Об этом говорится в ответе КС на запрос LB.ua.

"Законом "О государственном бюджете Украины на 2019 год" по бюджетной программе "Обеспечение конституционной юрисдикции в Украине" утверждены бюджетные назначения Конституционному Суду Украины, в том числе объем расходов на оплату труда - 187 701,90 тыс грн. Указанный объем расходов включает рассчитанную при Бюджетном запросе Конституционного Суда Украины сумму выходного пособия трем судьям Конституционного Суда Украины, срок полномочий которых истекает в сентябре этого года, в сумме 9 502,40 тыс грн", - говорится в ответе.

Напомним, 21 сентября у троих судей Конституционного Суда - Михаила Запорожца, Михаила Гультая и нынешней главы суда Натальи Шапталы заканчивается срок полномочий. Они были в коллегии судей КС, которая 30 сентября 2010 года вынесла решение о возобновлении действия Конституции в редакции 1996 года, что позволило действующему тогда Президенту Виктору Януковичу узурпировать власть.

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